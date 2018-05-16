350 مليون دولار فى انتظار Deadpool 2 أول أسبوع من طرحه
الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:08 م
بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم Avengers: Infinity War فى أول 3 أسابيع من طرحه فى دور العرض بمختلف أنحاء العالم وتحقيقه إيرادات تخطت المليار و250 مليون دولار، تستعد شركة "مارفل" لطرح فيلمها الجديد Deadpool 2 يوم 18 الجارى، لاستكمال مسيرة تحطيم الإيرادات.
Deadpool 2 المبنى على قصص مارفل كومكس، يستعد لجمع 350 مليون دولار فى أول أسبوع من طرحه بمختلف سينمات العالم، بحسب ما توقع الكثير من النقاد لموقع deadline، بسبب التوقيت المناسب الذى سيطرح فيه مع بداية العطلة الصيفية، إضافة الى النجاح الكبير الذى حققته شركة "مارفل" المنتجة بفيلمها الأخير Avengers: Infinity War، الذى نجح فى اكساب الشهرة للشركة.
ورجح النقاد أن يحقق الفيلم ما يقارب الـ 130 مليون دولار : 150 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيحصد 175 : 200 مليون دولار فى مختلف أنحاء العالم، فى أول أسبوع من طرحه، كما رجح الكثير أن يتنامى مؤشر الإيرادات فى ثانى أسبوع بنسبة 20% ليحقق 500 مليون دولار فى ثانى أسبوع، ويستمر المؤشر فى الأسبوع الثالت بنفس المستوى ليحقق الفيلم فى الأسبوع الثالث ما يقارب المليار و350 مليون جنيه، فى جميع سينمات العرض حول العالم.
الجزء الأول من الفيلم هو الإصدار الثامن لسلسلة أفلام "إكس مان"، كان من إخراج تيم ميلر وسيناريو ريت ريزه وبول ويرنك، بطولة رايان رينولدز، مورينا باكارين، إد سكراين وتى جاى ميلر، ودارت أحداثه حول وايد ويلسون الذى يجسده الممثل ريان رينولدز، الذى كان يعمل سابقاً ضمن القوات الخاصة، لكنه سرعان ما تحول إلى مرتزق ومنح نفسه اسم "ديدبول" بعد أن تعرض إلى تجربة قاسية تركته بمهارات عالية مثل القدرة على إعادة شفاء نفسه، وخرج "ديدبول" بمهاراته إلى الشارع لينتقم من الرجل الذى دمر حياته.