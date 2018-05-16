350 مليون دولار فى انتظار Deadpool 2 أول أسبوع من طرحه

Deadpool 2 المبنى على قصص مارفل كومكس، يستعد لجمع 350 مليون دولار فى أول أسبوع من طرحه بمختلف سينمات العالم، بحسب ما توقع الكثير من النقاد لموقع deadline، بسبب التوقيت المناسب الذى سيطرح فيه مع بداية العطلة الصيفية، إضافة الى النجاح الكبير الذى حققته شركة "مارفل" المنتجة بفيلمها الأخير Avengers: Infinity War، الذى نجح فى اكساب الشهرة للشركة.

Deadpool 2 المبنى على قصص مارفل كومكس، يستعد لجمع 350 مليون دولار فى أول أسبوع من طرحه بمختلف سينمات العالم، بحسب ما توقع الكثير من النقاد لموقع deadline، بسبب التوقيت المناسب الذى سيطرح فيه مع بداية العطلة الصيفية، إضافة الى النجاح الكبير الذى حققته شركة "مارفل" المنتجة بفيلمها الأخير Avengers: Infinity War، الذى نجح فى اكساب الشهرة للشركة.

ورجح النقاد أن يحقق الفيلم ما يقارب الـ 130 مليون دولار : 150 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيحصد 175 : 200 مليون دولار فى مختلف أنحاء العالم، فى أول أسبوع من طرحه، كما رجح الكثير أن يتنامى مؤشر الإيرادات فى ثانى أسبوع بنسبة 20% ليحقق 500 مليون دولار فى ثانى أسبوع، ويستمر المؤشر فى الأسبوع الثالت بنفس المستوى ليحقق الفيلم فى الأسبوع الثالث ما يقارب المليار و350 مليون جنيه، فى جميع سينمات العرض حول العالم.

ورجح النقاد أن يحقق الفيلم ما يقارب الـ 130 مليون دولار : 150 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيحصد 175 : 200 مليون دولار فى مختلف أنحاء العالم، فى أول أسبوع من طرحه، كما رجح الكثير أن يتنامى مؤشر الإيرادات فى ثانى أسبوع بنسبة 20% ليحقق 500 مليون دولار فى ثانى أسبوع، ويستمر المؤشر فى الأسبوع الثالت بنفس المستوى ليحقق الفيلم فى الأسبوع الثالث ما يقارب المليار و350 مليون جنيه، فى جميع سينمات العرض حول العالم.