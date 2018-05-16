بعد التتويج بالدوري الأوروبي.. تعرف على مشوار سيميوني مع أتليتكو مدريد









استطاع أتلتيكو مدريد الإسباني بقيادة الأرجنتيني ديجو سيميوني المدير الفني، في حصد بطولة كأس الاتحاد الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي، بثلاثية دون رد.









وكان أتليتكو، خرج من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالمسابقة برصيد 7 نقاط خلف تشيلسي وروما، لينضم مع الـ 8 فرق أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ 32 من اليورباليج.









ويرصد "الفجر الرياضي" مشوار سيموني مع الفريق الإسباني حتى التتويج بالبطولة من خلال التقرير الآتي:









خاض أتلتيكو في اليوروباليج 9 مباريات ذهابًا وإيابًا، حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل مباراة أمام الأرسنال في نصف النهائي، وخسر مباراة أمام سبورتنج لشبونة في إياب دور ربع النهائي، في حين سجل لاعبو أتلتيكو مدريد 17 هدفا، ودخل مرماهم 4 أهداف فقط.









وجاءت النتائج كالآتي:









"دور الـ32"





أتليتكو مدريد 5_1 كوبنهاجن الدنماركي بمجموع اللقائين.









"دور الـ16"





أتليتكو مدريد 8_1 لوكومتيف موسكو الروسي بمجموع اللقائين.









"دور الربع نهائي"





أتليتكو مدريد 2_1 سبورتنج لشبونة البرتغالي بمجموع اللقائين.









"دور نصف النهائي"





أتليتكو مدريد 2_1 أرسنال الإنجليزي بمجموع اللقائين.









"الدور النهائي"





أتليتكو مدريد 3_0 مارسيليا الفرنسي.





وينجح سيميوني، في قيادة فريقه للفوز بلقب اليورباليج للمرة الثالثة في تاريخه، حيث حقق العملاق الإسباني اللقب سابقًا أعوام 2010، و 2012، ويضيف اللقب الثالث لخزائنه بعد أن توج على حساب مارسيليا في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب أوليمبيك ليون بفرنسا.



