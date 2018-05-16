باسم مرسي: دائمًا أواجه الأهلي "يا قاتل يا مقتول"

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أنه دائمًا يخوض مباريات الأهلي بمبدأ "يا قاتل يا مقتول".





وأضاف " مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف: "لم أواجه الأهلي إلا وبداخلي رغبة للفوز فقط يا قاتل يا مقتول".



