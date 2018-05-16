باسم مرسي: دائمًا أواجه الأهلي "يا قاتل يا مقتول"
الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:06 م
علاء خليف
أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أنه دائمًا يخوض مباريات الأهلي بمبدأ "يا قاتل يا مقتول".
وأضاف " مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف: "لم أواجه الأهلي إلا وبداخلي رغبة للفوز فقط يا قاتل يا مقتول".
وتابع: "لاعبو الاهلي لم يستهتروا بالزمالك وفعلوا أقصي ما في وسعهم ولم يفوزوا".
وأردف: "الفوز علي الأهلي مهد الطريق للفوز بكأس مصر".
وأتم: "اللاعبين الكبار عقدوا جلسة قبل نهائي الكأس وتعاهدنا علي حصد اللقب، ومصر فيها بطولتين محليتين الأهلي فاز بواحدة والزمالك حصد الأخري ونجحنا في اسعاد الجمهور وضمن الفريق المشاركة في السوبر والكونفيدرالية".