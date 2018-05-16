أوباما يكشف سر خروجه من الملعب بعد تسديد ركلة الجزاء الأخيرة أمام سموحة

أكد يوسف أوباما لاعب الزمالك أن التتويج بكأس مصر علي حساب سموحة جاء نتاج مجهود كبير من لاعبي الزمالك.





وقال "أوباما" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "الفوز بكأس مصر تتويج لمجهود كبير بذلناه لإسعاد جماهير الزمالك، والحمد لله استطعنا إنهاء الموسم بشكل جيد وساهم ذلك في تأهلنا للمشاركة في السوبر والكونفيدرالية الافريقية".





وأضاف: " تصويب أخر ركلة جزاء أمام سموحة كان مسؤولية كبيرة، وجاء ذلك وفقًا للترتيب وربنا اخترني لأكون سببًا في اسعاد الجماهير البيضاء".





وعن سبب خروجه من الملعب بعد تسديد ركلة الجزاء قال: " كنت مجهز تي شيرت عليه صورة والدتي وصديقي يوسف محيي تكريمًا لهم وحرصت علي إحضاره لإلتقاط الصور به.. لا يمكن أنساهم وقت فرحتي".





وعن سر تألقه مع الزمالك في الفترة الأخيرة قال: "الراحة النفسية واختفاء الضغوط واللعب من أجل قميص الزمالك واجتهدت بشكل كبير وربنا عوضني في الفترة الأخيرة".



