حازم إمام: مباراة الأهلي نقطة تحول للاعبي الزمالك والسر وراء قتالنا للتتويج بالكأس

عبر حازم إمام قائد الزمالك عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر علي حساب سموحة السكندري.





وقال "إمام" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " مساندة الجماهير لنا سبب أي بطولة نحصل عليها".





وأضاف: "جماهير الزمالك دائمًا تساندنا في الأوقات الصعبة ودائمًا نسعي لإسعادهم، ووالحمد لله نجحنا في تعديل المسار وإنقاذ الموسم بالتتويج بلقب الكأس وضمان المشاركة في الكونفيدرالية والسوبر المصري".





وتابع: " خالد جلال استطاع أن يخلق دافع قوي للاعبين للتتويج بكأس مصر، ومباراة الأهلي نقطة تحول للاعبي الزمالك والسر وراء قتالنا للفوز بالكأس، واختلف مسار الفريقين بعد المباراة، ونجح الزمالك في حصد اللقب، بينما تراجعت نتائج الأهلي".





وأردف: "أصعب مباراة للزمالك في الكأس كانت أمام الإنتاج الحربي في الدور ربع النهائي، وهدف سموحة المبكر سر تأخر فوز الزمالك في نهائي الكأس".





وعن مداعبة مرتضي منصور له عقب التتويج بالكأس قال: " حصد البطولات يذيب أي مشاكل أو خلافات والكل يبحث عن مصلحة النادي واسعاد الجماهير ونتمني تحقيق المزيد من البطولات".



