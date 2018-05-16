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جروس يرفض الزمالك.. والأهلي بدأ التفاوض مع السويسري

الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:04 م
جروس يرفض الزمالك.. والأهلي بدأ التفاوض مع السويسري
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هاني عصام
 
تحدث مصدر مقرب من السويسري كريستيان جروس عن موقف الأخير من العودة إلى الزمالك مرة أخرى بعد مفاوضات الإدارة البيضاء معه.

وأكد المصدر بإن جروس أغلق ملف مفاوضات الزمالك بشكل نهائي وحال عودة الإتصالات معه فإنه يرفض تمامًا العرض الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن هناك إتصالات أهلاوية بالفعل من بعض الوسطاء مع المدرب وجس نبضه بشأن تولي تدريب القلعة الحمراء خلال الموسم القادم.

يذكر أن إدارة الأهلي أقالت حسام البدري من تدريب الفريق وذلك بعد الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي بدوري أبطال إفريقيا.
المزيد عن: كورة رياضة جروس
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