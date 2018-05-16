شوقي غريب: هدفنا التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية



وأضاف فى تصريحات تليفزيونية :”هناك محمد صادق ووجبه عبدالحكيم من الإسماعيلى على رأس اهتمامتنا قدما موسم جيد ، نسعى لضم كافة اللاعبين المتألقين قبل الاستقرار على القوام الأساسى”.

وواصل :”لا نزال فى مرحلة بناء وهدفنا التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو عام 2020 وتقديم نتائج مميزة”.

يذكر أن شباب الفراعنة قد واجهوا منتخب المملكة العربية بالسعودية فى وديتين ، حيث انتهت الأولى بفوز مصر والثانية بالتعادل الإيجابى. وأضاف فى تصريحات تليفزيونية :”هناك محمد صادق ووجبه عبدالحكيم من الإسماعيلى على رأس اهتمامتنا قدما موسم جيد ، نسعى لضم كافة اللاعبين المتألقين قبل الاستقرار على القوام الأساسى”.

ويخوض منتخب مصر معسكر مغلق بالقاهرة 5 أيام ثم السفر إلى تونس يوم 26 مايو الجارى لملاقاة منتخبها ثم مواجهة منتخب الجزائر وديا ، استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها العام المقبل.