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شوقي غريب: هدفنا التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية

الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:04 م
شوقي غريب: هدفنا التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية
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الفجر الرياضي
 
قال شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أنه يتابع كافة اللاعبين فى المسابقات المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان القائمة خلال الساعات المقبلة.

ويخوض منتخب مصر معسكر مغلق بالقاهرة 5 أيام ثم السفر إلى تونس يوم 26 مايو الجارى لملاقاة منتخبها ثم مواجهة منتخب الجزائر وديا ، استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها العام المقبل.

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية :”هناك محمد صادق ووجبه عبدالحكيم من الإسماعيلى على رأس اهتمامتنا قدما موسم جيد ، نسعى لضم كافة اللاعبين المتألقين قبل الاستقرار على القوام الأساسى”.

وواصل :”لا نزال فى مرحلة بناء وهدفنا التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو عام 2020 وتقديم نتائج مميزة”.

يذكر أن شباب الفراعنة قد واجهوا منتخب المملكة العربية بالسعودية فى وديتين ، حيث انتهت الأولى بفوز مصر والثانية بالتعادل الإيجابى.
المزيد عن: شوقي غريب المنتخب الأوليمبي الجزائر الإسماعيلي
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