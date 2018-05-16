شيماء سعيد: "مش ندمانة على أي حاجة عملتها الحمد لله"

قالت المطربة شيماء سعيد، إن من يرتدي الحجاب بسبب مروره بظروف صعبة سريعًا ما يتراجع عنه، لافتة إلى أن فكرة ارتدائها الحجاب تروادها منذ عدة سنوات، وبعد وفاة والدها رفضت ارتدائه حتى لا يكون هذا القرار متأثر بوفاته، وبعد ذلك قامت بارتدائه.





وأضافت "سعيد"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أنها إذا قررت الغناء مرة أخرى فلن تغني نفس الأغاني التي كانت تغنيها الفترة السابقة.



