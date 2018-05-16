شيماء سعيد: "مش ندمانة على أي حاجة عملتها الحمد لله"
الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:05 م
كساب أحمد
قالت المطربة شيماء سعيد، إن من يرتدي الحجاب بسبب مروره بظروف صعبة سريعًا ما يتراجع عنه، لافتة إلى أن فكرة ارتدائها الحجاب تروادها منذ عدة سنوات، وبعد وفاة والدها رفضت ارتدائه حتى لا يكون هذا القرار متأثر بوفاته، وبعد ذلك قامت بارتدائه.
وأضافت "سعيد"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أنها إذا قررت الغناء مرة أخرى فلن تغني نفس الأغاني التي كانت تغنيها الفترة السابقة.
وأشارت إلى أنها لم تتعمق الدين عن طريق أحد الشيوخ، ولكن من خلال بعض الأصدقاء الذين بدأو التعمق لفهم الدين بشكل صحيح، معقبة: "أنا مش ندمانة على أي حاجة عملتها الحمد لله".
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