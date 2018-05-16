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المصري يهدر فرصة فوز تاريخي على الهلال السوداني ويكتفي بنقطة ثمينة في الكونفدرالية

الأربعاء 16/مايو/2018 - 10:55 م
المصري يهدر فرصة فوز تاريخي على الهلال السوداني ويكتفي بنقطة ثمينة في الكونفدرالية
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الفجر الرياضي
 

 

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي أمام مضيفه الهلال السوداني في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

تقدم المصري عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل جيوفاني دا سليفا التعادل للهلال السوداني من ركلة جزاء في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

 

وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده للنقطة 4 في المركز الثاني خلف نهضة بركان المغربي المتصدر بـ6 نقاط، بينما حصد الهلال أول نقاطه بالمجموعة ليصبح في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

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