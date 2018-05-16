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ماذا قدم رودي جارسيا مع مارسيليا "الوصيف" في الدوري الأوروبي هذا الموسم؟

الأربعاء 16/مايو/2018 - 10:54 م
ماذا قدم رودي جارسيا مع مارسيليا الوصيف في الدوري الأوروبي هذا الموسم؟
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علاء خليف
 
خسر فريق مارسيليا بقيادة مدربه رودي جارسيا أمام نظيره أتليتكو مدريد الاسباني بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ليكتفي الفريق الفرنسي بمركز "الوصيف".

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب "رودي جارسيا" مع مارسيليا بالدوري الأوروبي هذا الموسم:

قاد رودي جارسيا فريق أوليمبيك مارسيليا الفرنسي في 4 مباريات خلال مرحلة التصفيات لبطولة الدوري الأوروبي، وفاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل الفريق الفرنسي 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

خاض مارسيليا بقيادة "جارسيا" 15 مباراة في بطولة الدوري الأوروبي فاز في 7 مباريات وخسر في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وسجل الفريق الفرنسي 20 هدف واستقبلت شباكه 14 هدف.

أكبر إنتصار حققه مارسيليا بقيادة "جارسيا" كان علي حساب فريق لايبزيج الألماني في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة وفاز بنتيجة 5/2.
المزيد عن: يوروبا ليج مارسيليا رودي جارسيا الدوري الأوروبي أتلتيكو مدريد
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