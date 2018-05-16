شيماء سعيد عن اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب: "اختارت الآخرة بدل الدنيا"
الأربعاء 16/مايو/2018 - 10:49 م
كساب أحمد
قالت المطربة شيماء سعيد، إنها كانت تعتقد أن فكرة اعتزالها الفن أمر صعب، ولكنها اكتشفت أن هذا الأمر أسهل بكثير، معقبة: "اكتشفت ده بعد ما لبست الحجاب بسنة".
وتابعت "سعيد"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"،: "اتعلمت أكثر وفهمت أكثر في الدين، وهذا الأمر أدى لاعتزالي الفن"، لافتة إلى أن صديقة عمرها مخرجة كليب "ده ماله ده" هي من ساعدتها في فهم الدين بشكل صحيح.
وأضافت: "أنا كنت أمام خيارين إما الدنيا، إما الدار الآخرة، فاختارت الآخرة، العلم هو اللي وصلني لكده".
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