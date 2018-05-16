شيماء سعيد عن اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب: "اختارت الآخرة بدل الدنيا"

قالت المطربة شيماء سعيد، إنها كانت تعتقد أن فكرة اعتزالها الفن أمر صعب، ولكنها اكتشفت أن هذا الأمر أسهل بكثير، معقبة: "اكتشفت ده بعد ما لبست الحجاب بسنة".





وتابعت "سعيد"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"،: "اتعلمت أكثر وفهمت أكثر في الدين، وهذا الأمر أدى لاعتزالي الفن"، لافتة إلى أن صديقة عمرها مخرجة كليب "ده ماله ده" هي من ساعدتها في فهم الدين بشكل صحيح.



