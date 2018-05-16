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حصاد اليوروبا ليج.. تعرف على هدافي البطولة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 10:48 م
حصاد اليوروبا ليج.. تعرف على هدافي البطولة
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ريهام عبدالمحسن
 

أسدل الستار على بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم والتي توج بلقبها أتلتيكو مدريد الإسباني بفوزه على مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة. تنافس في تلك البطولة الكثير من اللاعبين على لقب هداف البطولة حتى فاز زوبيلديا بلقب الهداف في النهاية.

 

 ويرصد الفجر الرياضي هدافو البطولة لهذا الموسم:-

 

1 - اريتز ادوريز زوبيلديا - 11 هدف - أتلتيك بلباو

2 - شيرو ايموبيلي - 8 أهداف - لاتسيو

3 - آلكسندر كوكورين - 8 أهداف - زينيت سان بطرسبرج

4 - أندريه سيلفا - 8 أهداف - ميلان

5 - فالير جيرمان - 7 أهداف - مارسيليا

6 - موانيس دابور - 7 أهداف - ريد بول سالزبورج

7 - جيونيور مورايس - 7 أهداف - دينامو كييف

8 - باتريك كوتروني - 6 أهداف - ميلان

9 - ريشموند بواكي - 6 أهداف - سرفينا زفيزدا

10 - مانويل فيرنانديز - 6 أهداف - لوكوموتيف موسكو

11 - ماريك باكوش - 6 أهداف - فكتوريا بلزن

12 - ماكسيم ماكسيموف - 6 أهداف - تراكاي

13 - ماريو بالوتيلي - 6 أهداف - نيس

14 - فالون بيرايشا - 6 أهداف - ريد بول سالزبورج

15 - إميليانو ريجوني - 6 أهداف - زينيت سان بطرسبرج

المزيد عن: مارسيليا اليوروبا ليج الدوري الأوروبي أتلتيكو مدريد أتلتيك بلباو
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