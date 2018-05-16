مشوار مارسيليا في الدوري الأوروبي بعد خسارة اللقب أمام أتلتيكو مدريد

خسر فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أمام منافسه فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ليون"، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مشوار نادي مارسيليا حتي خسارة اللقب أمام الأتليتك.

خاض نادي أولمبيك مارسيليا 15 مباراة فى بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الجارى، حيث حقق الفوز فى 7 منها، وتعادل فى مباراتين، وخسر 6 لقاءات من ال15 الذي خاضها في البطولة.

ولعب نادي مارسيليا 6 مباريات في دور المجموعات :-

1- مارسيليا / قونيا سبور 1-0

2- سالزبورج / مارسيليا 1-0

3- مارسيليا / فيتوريا جيمارايش 2-1

4- فيتوريا جيمارايش / مارسيليا 1-0

5- قونيا سبور / مارسيليا 1-1

6- مارسيليا / سالزبورج 0-0

- وتخطى مارسيليا دور الـ 32 من الدوري الأوروبي ، بعد تحقيقه الفوز بنتيجة المباراتين علي نادي سبورتنج براجا البرتغالي، حيث فاز الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب علي ملعبه بنتيجة 3-0، وخسر في مباراة الاياب بنتيجة هدف نظيف في البرتغال.

- وتأهل أولمبيك مارسيليا من دور ال16 في البطولة الأوروبية، علي حساب منافسه نادي أتليتك بلباو الإسباني، بالفوز في الذهاب بنتيجة 3-1 علي ملعب فيليدرو، وانتصر أيضًا في الإياب بنتيجة 2-1.

ونجح الفريق الفرنسي في تخطي فريق لايبزج الألماني، بعد خساراته في مباراة الذهاب في ألمانيا بنتيجة هدف نظيف، ولكن حقق مارسيليا فوزا كبيرا بنتيجة 5-2 في الاياب.

وحقق مارسيليا التأهل إلي نهائي البطولة، بعد الفوز علي نادي سالزبورج بنتيجة 2-0 في فرنسا، وخسر في الاياب بنتيجة 2-1، لينجح في الصعود بنتيجة المباراتين.

وفشل الفريق الفرنسي في تحقيق اللقب بعد خساراته في النهائي، أمام نادي أتليتكو مدريد الإسباني، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في فرنسا علي ملعب "ليون".

وسجل نادي مارسيليا 20 هدف فى بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الجارى، بينما سجلت في شباكه 15 هدف خلال الـ15 مباراة.