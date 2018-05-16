البورصة الأمريكية ترتفع بالختام بدعم نتائج أعمال قوية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم أرباح قوية للشركات، وبالتزامن مع صعود عائد سندات الخزانة.





وتلقت "وول ستريت" الدعم من نتائج أعمال إيجابية، حيث ارتفع سهم "مايسيز" بنحو 10.8%، بعد الإعلان أرباح فصلية تجاوزت التوقعات.





وتجاهلت البورصة الأمريكية ارتفاع عائد السندات الحكومية لأعلى مستوياتها منذ 2011، بالإضافة إلى تزايد التوترات السياسية بعد احتمالية إلغاء اجتماع زعيم كوريا الشمالية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالى، وبأكثر من التوقعات، فيما كشفت أخرى عن تراجع تصاريح بناء المنازل الأمريكية خلال أبريل الماضي.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2% إلى 24768.9 نقطة





فيما صعد "ستاندرد آند بوزر" إلى 2722.4 نقطة بزيادة بلغت 0.4%، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.6% إلى 7398.3 نقطة.





وبحلول الساعة 8.10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 93.392 دولار.