نجوم ريال مدريد: رمضان مبارك (فيديو)

هنأ فريق ريال مدريد الإسبانى، "ليفربول"، مشجعيه المسلمين حول العالم بشهر رمضان المبارك، الذى يحلّ غداً الخميس فى البلاد، ومعظم أنحاء العالم.

وقال النادى الإسبانى، فى تغريدة عبر موقع التواصل تويتر، اليوم "رمضان مبارك لجميع مشجعينا المسلمين، نتمنى لكم شهراً مباركاً وسلاماً"، كما أرفق التغريدة بمقطع فيديو لنجوم الفريق، وأبرزهم البرتغالى كريستيانو رونالدو، قائلين "رمضان مبارك".

#Ramadan Mubarak to all my followers celebrating.



Wishing you a blessed and peaceful month. pic.twitter.com/0WGDf6xMFy