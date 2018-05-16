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انقلاب 4 عربات من قطار بضائع دون إصابات بالبحيرة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:59 م
انقلاب 4 عربات من قطار بضائع دون إصابات بالبحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
شهدت قرية الناصر التابعة لمركز أبوالمطامير بالبحيرة، انقلاب عدد 4 عربات خلفية من قطار بضائع، مما تسبب فى توقف حركة القطارات بالمنطقة وجار رفع العربات وتيسير حركة القطارات.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من عمليات النجدة بحادث انقلاب 6 عربات من قطار بضائع رقم 5430 جداوى محمد بمنطقة الجمل والطيارة بجوار محطة أبو المطامير.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنيةبالبحيرة برئاسة العميد جمال ياسين والقيادات الأمنية لمكان الحادث وتبين عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية وجارٍ رفع العربات وتسيير الحركة وتحرير المحضر اللازم.
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