الأهلي: قرار البدري بتقديم استقالته كان صائب

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مافعله المدرب حسام البدري بتقديم استقالته من تدريب الفريق، قرار صائب.

وتابع مرتجي خلال تصريحات لـ بي بي سي : "البدري فعل الصواب عندما تقدم باستقالته من تدريب الفريق، خلال الفترة الأخيرة النتائج لم تكن على المستوى المطلوب."

وأكمل: "لقد قدم أفضل ما لديه خلال الفترة الماضية ونجح في الفوز ببطولة الدوري."

وكان البدري قد تقدم باستقالته لإدارة النادي الأهلي يوم الثلاثاء وذلك عندما خسر مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا امام كامبالا سيتي .