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منافسو مصر.. أوروجواي تعلن قائمتها الأولية لكأس العالم

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:51 م
منافسو مصر.. أوروجواي تعلن قائمتها الأولية لكأس العالم
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وكالات
 


أعلن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم ليل الأربعاء تشكيلة أولية من 26 لاعباً يقودها المهاجمان إدينسون كافاني ولويس سواريز للمشاركة في مونديال 2018 في روسيا من 14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو.

 

 

 

وسيخفض المدرب أوسكار تاباريز العدد إلى 23 لاعباً قبل الموعد المحدد لتسليم التشكيلات النهائية في الرابع من حزيران/يونيو، وهو يعتمد على مجموعة ذات خبرة عمادها مدافعو أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز، وبورتو البرتغالي مكسيميليانو بيريا، ولاتسيو الإيطالي مارتن كاسيرس، والمهاجمان كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي) وسواريز (برشلونة الإسباني).

 

وبالتأكيد، سيأخذ الجيل الذي ساهم في تأهل الأوروغواي، مكانه في النهائيات، وبشكل خاص المدافع غييرمو فاريلا (بينارول) ولاعبو الوسط لوكاس توريرا (سمبدوريا الإيطالي) وفيديريكو فالفيردي (ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني) ورودريغو بنتانكور (يوفنتوس الايطالي).

 

وتلعب الأوروغواي في نهائيات المونديال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب روسيا، الدولة المضيفة، ومصر والسعودية.

 

 اللاعبون الـ 26:

 

- للمرمى: فرناندو موسليرا (غلطة سراي التركي) ومارتن سيلفا (فاسكو دا غاما البرازيلي) ومارتن كامبانا (ايندبندينتي الأرجنتيني).

 

- للدفاع: دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد) وسيباستيان كواتيس (سبورتينغ لشبونة البرتغالي) ومكسيميليانو بيريرا (بورتو) وغاستون سيلفا (إيندبندينتي) ومارتن كاسيريس (لاتسيو) وغييرمو فاريلا (بينارول)  

 

- للوسط: ناهيتان نانديز (بوكا جونيور الأرجنتيني) ولوكاس توريرا وغاستون راميريز (سمبدوريا) وماتياس فيسينو (إنتر ميلان الايطالي) وفيديريكو فالفيردي (لا كورونيا) ورودريغو بنتانكور (يوفنتوس) وكارلوس سانشيز (مونتيري المكسيكي) ونيكولاس لوديرو (سياتل الأميركي) وجوناثان اوريتافيسكايا (باتشوكا المكسيكي) وجيورجيان دي اراسكايتا (كروزيرو البرازيلي) ودييغو لاكسالت (جنوى الإيطالي) وكريستيان رودريغيز (بينارول)

 

- للهجوم: كريستيان ستواني (جيرونا الإسباني) وإدينسون كافاني (سان جيرمان) ولويس سواريز (برشلونة) ومكسيميليانو غوميز (سلتا فيغو الإسباني).

 

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