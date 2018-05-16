بالأرقام.. جريزمان "بعبع" الأندية الفرنسية

دون الدولي الفرنسي جريزمان جناح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في تسجيل رقماً مميزاً خلال نهائي الدوري الأوروبي أمام مارسيليا الفرنسي مساء اليوم.





ونجح جريزمان في افتتاح التسجيل لفريقه أتلتيكو مدريد بعد مرور 20 دقيقة فقط على الشوط الأول أمام مارسيليا باللقاء الذي جمع بينهم على ملعب ليون.





ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن جريزمان لعب مباراتين أمام أندية فرنسية ونجح في التسجيل بشباك كل فريق، سجل من قبل بشباك ليون، واليوم في شباك مارسليا.





سجل جريزمان الهدف الأول في شباك ليون حينما كان لاعباً في سوسيداد في أغسطس 2013 خلال تصفيات دوري الأبطال، واليوم مع أتلتيكو في شباك مارسيليا بنهائي الدوري الأوروبي.







