عمرو أديب: الرئيس أعلن مساندته للحكومة.. والوزراء شعروا بالإنصاف

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم من يعمل معه خلال مؤتمر الشباب اليوم، حيث ناقش الأزمات والمشكلات التي تواجه كل وزير في الحكومة.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأربعاء، إلى أن الرئيس أثبت اليوم أن المسئولية يجب أن تكون تضامنية، مضيفا أن الرئيس أعلن مساندته للحكومة، والوزراء شعروا بالانصاف.



