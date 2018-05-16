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عمرو أديب: الرئيس أعلن مساندته للحكومة.. والوزراء شعروا بالإنصاف

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:40 م
عمرو أديب: الرئيس أعلن مساندته للحكومة.. والوزراء شعروا بالإنصاف
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم من يعمل معه خلال مؤتمر الشباب اليوم، حيث ناقش الأزمات والمشكلات التي تواجه كل وزير في الحكومة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأربعاء، إلى أن الرئيس أثبت اليوم أن المسئولية يجب أن تكون تضامنية، مضيفا أن الرئيس أعلن مساندته للحكومة، والوزراء شعروا بالانصاف.

وأضاف أن مصر لديها مشكلة في إنتاج وزراء جدد، بسبب رفض الكثير تحمل المسئولية.
المزيد عن: مجلس الوزراء مؤتمر الشباب عمرو أديب عبد الفتاح السيسي التوك شو أخبار مصر
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