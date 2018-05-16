الزمالك يسعي لضم نجم الإسماعيلي





يرغب مسؤولو نادي الزمالك في التعاقد مع بهاء مجدي ظهير أيسر الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خصوصًا بعد فشل مفاوضات ضم محمد حمدي لاعب المصري.

رفض حسام حسن انتقال "حمدي" للقلعة البيضاء بسبب خلافاته مع مرتضى منصور رئيس الزمالك في الفترة الماضية، لكنه رحب برحيل اللاعب للنادي الأهلي.

ويسعى مجلس الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق، وهناك احتمالية لعودة محمد عبد الشافي المحترف في صفوف نادي الفتح السعودي.