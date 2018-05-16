سالم الدوسري يدخل قائمة قفياريال لمواجهة ريال مدريد

أكد نادي فياريال اليوم الأربعاء في تصريحات لـ(إفي) أن لاعب الوسط السعودي سالم الدوسري دخل ضمن قائمة اللاعبين المختارين لمباراة ريال مدريد يوم السبت المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق في سوق الانتقالات الشتوية الماضي.





وغاب الدوسري عن تدريبات الفريق خلال الأسابيع الأخيره بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض غمار كأس العالم في روسيا بعد شهر تقريبا، قبل أن ينضم مجددا لتدريبات فريقه استعدادا للمباراة الختامية في الليجا.





وانتقل صاحب الـ26 عاما على سبيل الإعارة من الهلال السعودي ضمن اتفاقية بين رابطة الدوري الإسباني "الليجا" والهيئة العامة للرياضة في المملكة، والتي بمقتضاها، انتقل ثمانية لاعبين آخرين لعدة فرق إسبانية بدرجتيها الأولى والثانية.





ولكن لم يدخل اللاعب ضمن حسابات المدير الفني لـ"الغواصات الصفراء"، خابيير كاييخا، بسبب موقف الفريق وصراعه على إحدى البطاقات المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، فضلا عن عدم تأقلمه على الأجواء.





ومن المحتمل أن يظهر الدوسري للمرة الأولى مع الفريق خلال مباراة الفريق الملكي على ملعب (لا سيراميكا) في آخر جولات الليجا.



