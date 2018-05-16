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جمهور "الهضبة" يوزع "كراتين" رمضان علي القرى الفقيرة بالبحيرة (صور)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:25 م
جمهور الهضبة يوزع كراتين رمضان علي القرى الفقيرة بالبحيرة (صور)
الهضبة
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نور طلعت
 

نظم جمهور الفنان عمرو دياب، حملة ضخمة لمساعدة الفقراء في شهر رمضان، الذين لم يستطيعوا شراء احتياجات هذا الشهر الكريم، عن طريق توزيع كرتونة رمضانية على بعض القرى الفقيرة التابعة لمواطني محافظة"البحيرة".

ويبدأ جمهور الهضبة، في توزيع الكراتين من الغد علي قري منشيه صالح - الزاويه الحمرا – مليكه، الأصلاح" بمحافظة "البحيرة"


وتسعي أيضا رابطة - كريزى عمرو دياب -  الي التبرع  لصالح مستشفى علاج سرطان الاطفال ٥٧٣٥٧ تحت حساب الغرفه التى شاركوا جميعا فى تحمل تكلفتها العام الماضى والتى تحمل اسم - جروب كريزى عمرو دياب -  حيث حددت الرابطة يوم 2  يونيه المقبل ليكون موعد زيارتهم لمستشفي سرطان الأطفال.


يذكر أنه تم الانتهاء من عمل  500 كرتونة رمضانية، ومحتويات الكرتونة الواحدة تكفي أسرة مكونة من 4 أفراد طوال شهر رمضان، حيث قاموا بتدوين جملة " كرتونه رمضان اهداء من جمهور الفنان عمرو دياب".
جمهور "الهضبة" يوزع "كراتين" رمضان علي القرى الفقيرة بالبحيرة (صور)
جمهور "الهضبة" يوزع "كراتين" رمضان علي القرى الفقيرة بالبحيرة (صور)
جمهور "الهضبة" يوزع "كراتين" رمضان علي القرى الفقيرة بالبحيرة (صور)
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