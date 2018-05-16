عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تقفز لأعلى مستوياتها منذ 2011

بلغ العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ عام 2011 ، وسجل العائد على سنتين أعلى مستوى له منذ عام 2008 بعد بيانات مبيعات التجزئة القوية والبيانات الصناعية.





وارتفعت سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، والتي تتحرك عكسيا مع الأسعار،9 نقاط أساس ليصل إلى 3.091%، وهو وأعلى مستوى له منذ عام 2011.





وبلغ العائد لمدة عامين على نسبة عالية من 2.589%، في أعلى مستوى منذ 11 أغسطس 2008.



