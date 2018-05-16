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عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تقفز لأعلى مستوياتها منذ 2011

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:28 م
عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تقفز لأعلى مستوياتها منذ 2011
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وكالات
 
بلغ العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ عام 2011 ، وسجل العائد على سنتين أعلى مستوى له منذ عام 2008 بعد بيانات مبيعات التجزئة القوية والبيانات الصناعية.

وارتفعت سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، والتي تتحرك عكسيا مع الأسعار،9 نقاط أساس ليصل إلى 3.091%، وهو وأعلى مستوى له منذ عام 2011.

وبلغ العائد لمدة عامين على نسبة عالية من 2.589%، في أعلى مستوى منذ 11 أغسطس 2008.

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