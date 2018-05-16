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الجهاز الفني للإسماعيلي يحذر اللاعبين من زيادة الوزن في "رمضان"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:23 م
الجهاز الفني للإسماعيلي يحذر اللاعبين من زيادة الوزن في رمضان
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أحمد سعد
 
اجرى الجهاز الفنى للإسماعيلى اتصالات باللاعبين مفادها بضرورة عدم الافراط فى تناول الوجبات خلال شهر رمضان المبارك لتجنب الزيادة فى الوزن.

ويستعد الإسماعيلى للتجمع يوم 10 يونيو المقبل استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويشارك الفريق فى أربع بطولات وهى بطولة دورى أبطال أفريقيا والبطولة العربية بجانب مسابقتى الدورى المحلى وكأس مصر.

ويستهل الدراويش مشواره فى الموسم الجديد بملاقاة الكويت الكويتى مطلع أغسطس المقبل بدور الاثنين والثلاثين بالبطولة العربية.
المزيد عن: كورة رياضة الإسماعيلي
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