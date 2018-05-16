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أرقام بهاء مجدي مع الإسماعيلي هذا الموسم

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:23 م
أرقام بهاء مجدي مع الإسماعيلي هذا الموسم
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الفجر الرياضي
 
يعد بهاء مجدى، أحد الجنود المجهولين بكتيبة الإسماعيلى ، قدم موسم استثنائى هذا الموسم وكان احد المساهمين فى حصد فريقه لوصافة الدورى والتأهل لنصف نهائى كأس مصر.

ويرصد الموقع الرسمى أرقام بهاء مجدى التى جاءت على النحو التالى…

– شارك اللاعب الأيسر فى 31 مباراة هذا الموسم سواء ببطولة الدورى أو الكأس.
– إجمالى عدد الدقائق التى شارك فيها 2350 دقيقة.
– سجل هدف وحيد فى شباك نادى مصر ببطولة الكأس.
– صنع 5 أهداف للاسماعيلى جميعهم من كرات عرضية.
– افساد 6 فرص محققة للخصوم كانت ستترجم إلى أهداف محققة.

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