أرقام بهاء مجدي مع الإسماعيلي هذا الموسم

يعد بهاء مجدى، أحد الجنود المجهولين بكتيبة الإسماعيلى ، قدم موسم استثنائى هذا الموسم وكان احد المساهمين فى حصد فريقه لوصافة الدورى والتأهل لنصف نهائى كأس مصر.





ويرصد الموقع الرسمى أرقام بهاء مجدى التى جاءت على النحو التالى…





– شارك اللاعب الأيسر فى 31 مباراة هذا الموسم سواء ببطولة الدورى أو الكأس.

– إجمالى عدد الدقائق التى شارك فيها 2350 دقيقة.

– سجل هدف وحيد فى شباك نادى مصر ببطولة الكأس.

– صنع 5 أهداف للاسماعيلى جميعهم من كرات عرضية.

– افساد 6 فرص محققة للخصوم كانت ستترجم إلى أهداف محققة.



