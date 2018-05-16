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أردوغان: تركيا لن تسمح لإسرائيل بسرقة القدس

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:22 م
أردوغان: تركيا لن تسمح لإسرائيل بسرقة القدس
الرئيس التركى رجب أردوغان
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خاطر عبادة
 

أكّد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم انهيار الأمم المتحدة أمام مواجهة الأحداث فى غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 62 متظاهراً فلسطينياً، الاثنين خلال احتجاجات على نقل سفارة الولايات المتحدة لدى الاحتلال إلى القدس.


وقال أردوغان خلال حفل عشاء، إنّ أنقرة تضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي ليكونوا أكثر نشاطاً، مضيفاً أنّ رئيس أركانه ووزارة الخارجية يعملان على إجلاء الجرحى من غزة، كما شدّد على أن تركيا لن تسمح لإسرائيل بسرقة القدس من الفلسطينيين، وفقاً لوكالة رويترز.

المزيد عن: عالم تركيا القدس المحتلة اخبار إسرائيل أردوغان
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