تربية رياضية بالأزهر تكرم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب





كرم الدكتور أشرف فتحي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر، الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمنحه درع الكلية.





وأوضح فتحى في تصريح له، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الكلية على تكريم قيادات الجامعة الذين ساهموا بشكل كبير وفعال في سبيل نهضة الكلية من خلال منح الدعم المطلق لها خلال العام الدراسي بهدف تفعيل الأنشطة الطلابية بالكلية.





يذكر أن كلية التربية الرياضية قامت الأسبوع الماضي بتنظيم ماراثون رياضي فى ختام العام الدراسي برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، وبحضور ومشاركة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.



