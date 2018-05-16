رئيس جامعة المنصورة يؤكد على توفير الجو المناسب لطلبة الامتحانات خلال الشهر الفضيل
الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:19 م
ريهام يوسف
أكد الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة على سير الامتحانات الفصل الدراسي الثاني في رمضان بصورة طبيعية، خلال تصريح خاص "للفجر"، كما أكد "القناوي" على توفير الجو المناسب والهدوء والراحة للطلاب في الصيام وتوافر الخدمات الطبية والخدمية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب.
كما سيتم تخصيص وجود مركزًا رئيسيًا لاستقبال أي شكاوى من الطلاب لإحالتها إلى المسئولين، والقيام بحلها على الفور.
بالإضافة إلى متابعة أعمال التصحيح والكنترولات والتقارير اليومية عن سير الامتحانات لرصد أى ظاهرة سلبية أو معوقات أو حالات غش أوشكاوى من الطلبة بشأن مستوى أسئلة الامتحانات أو مضمونها أو زمن الإجابة على الأسئلة وإلتزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين بأعمال المراقبة.
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