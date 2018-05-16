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أحمد الشناوي يفاضل بين أمريكا وأسبانيا لخوض فترة التأهيل

الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:29 م
أحمد الشناوي يفاضل بين أمريكا وأسبانيا لخوض فترة التأهيل
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الفجر الرياضي
 

 

 

قال أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يفاضل بين أسبانيا وأمريكا لخوض فترة التأهيل، بعد ان أجرى العملية الجراحية بنجاح.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "لم أشعر بالقلق وقت الإصابة، فقد أجريت العملية الجراحية بنجاح، وأستعد حاليا لخوض فترة التأهيل، ولا زلت أفاضل بين أسبانيا وأمريكا".


واستطرد قائلا: "كنت واثق جدا في مستوى عمر صلاح حارس الزمالك الذي لعب مباراة الإسماعيلي في كأس مصر، فقد ظهر بمستوى طيب للغاية".


وعاد ليقول: "علاقتي بمحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك جيدة للغاية".

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