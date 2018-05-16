"بتروجت" تستعد لتنفيذ مشروعات نفطية فى العراق

وقعت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"، تعاقدا مع شركة المعدات الهندسية العراقية، وذلك فى حضور وزير النفط العراقى جبار اللعيبى، .لتنفيذ مشروعات نفطية بغداد





وتعد شركة بتروجت إحدى شركات وزارة البترول المصرية التى تمتلك القدرة التنفيذية والكوادر البشرية والمعدات والتجهيزات والخبرة الطويلة المتميزة فى مجال تنفيذ المشروعات النفطية والبتروكيمياوية والصناعية والبحرية ذات الأحجام والطبيعة المختلفة والمتنوعة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربى وشمال إفريقيا، وقدرات واسعة فى مجال صناعة المعدات النفطية.





وبحسب البيان الصادر عن وزارة النفط العراقية، تمتلك الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة شبكة واسعة من عقود الأعمال والنشاطات ولديها قدرات تكنولوجية عالية فى تصميم وتصنيع ونصب المعدات الهندسية، مثل الخزانات الاستراتيجية – المراجل – المبادلات الحرارية - الهياكل الحديدية وأوعية الضغط والأبراج والفحص الهندسى ولديها خبرة تزيد على خمسين سنة فى مجال المعدات الهندسية الثقيلة، وتأسست عام 1963 كأحد مصانع وزارة النفط.





وتقع فى العاصمة بغداد حيث عملت الشركة منذ تأسيسها فى مجال تصنيع المعدات النفطية والصناعية وتطورت الشركة خلال هذه الفترة و توسعت أنشطتها بإضافة مصانع ومنتجات جديدة وأصبحت تمتلك الخبرة الواسعة فى تصنيع الاوعية الضغطية.والمراجل البخارية بكافة سعاتها.والمبادلات الحرارية بكافة انواعها وأحجامها. وابراج التكرير والخزانات بكافة انواعها وسعاتها والهياكل الحديدية وروافد الجسور وزوارق الدورية.





من جانبه، أكد وزير النفط العراقى حرص الوزارة على الارتقاء بأداء الشركات الوطنية وتطوير أدائها وبما يسهم فى تنفيذ المشاريع الفنية والهندسية وفق أحدث المواصفات العالمية المعتمدة.