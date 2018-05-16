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عاجل.. الفلبين ترفع الحظر على سفر العمالة إلى الكويت

الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:17 م
عاجل.. الفلبين ترفع الحظر على سفر العمالة إلى الكويت
أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت الفلبين اليوم الأربعاء، رفع حظر مفروض على سفر عمالها إلى الكويت، منهيةً بذلك أزمة دبلوماسية اندلعت بعد العثور على جثة عاملة منزلية فليبنية مقتولة في ثلاجة قبل نحو ثلاثة أشهر.

ويأتي رفع الحظر من قبل مانيلا بعد أيام من توقيع البلدين اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية، وحماية مئات آلاف العمال الفلبينيين العاملين في الكويت.

وفي فبراير، فرض الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي حظراً جزئياً على سفر العمال من بلاده إلى الكويت، بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة. وبعد أسابيع اتخذ قراراً بفرض حظر شامل.

وتعمقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية في أبريل الماضي سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون عمالاً على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي في بيان إن الرئيس دوتيرتي "أصدر أوامره لوزير العمل سيلفستير بيللو لرفع الحظر على سفر العمالة الفلبينية إلى الكويت بشكل كامل".

ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، حوالى 60% منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج بشكل عام.

وتحدثت تقارير عن تعرض الفلبينيين للاستغلال والعمل الإضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة.

وأرسلت مانيلا الملايين من مواطنيها للعمل في الخارج أملاً في رواتب لا يمكنهم الحصول عليها في دولتهم الفقيرة نسبياً.

وتمثل تحويلات العاملين من الخارج 10% من اقتصاد الفلبين.

وفي 1 أبريل الماضي، قضت محكمة كويتية غيابياً بالإعدام شنقاً للبناني وزوجته السورية، بتهمة قتل الخادمة الفلبينية التي عثر على جثتها في ثلاجة.

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