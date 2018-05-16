عبير موسي: رفعنا قضية جزائية ضد كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبعض قياداتها

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الحزب رفع ،اليوم 16 ماي 2016 ، قضية جزائية على كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبعض قياداتها مثل العريض والحبيب اللوز وحركة النهضة ككل بتهمة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر من بينها سوريا.





وأوضحت موسي،خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم، أن هذه القضية تم رفعها إستنادا الى الشريط الوثائقي الذي بثته قناة الشروق الجزائرية ويتضمن شهادات لتونسيين تم تسفيرهم زمن “الترويكا” الى بؤر التوتر بتسهيلات من الحكومة انذاك ،وفق روايتهم ، مشككة في دور اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في شبكات التسفير متهمة إياها يعدم تقديمها ملفات ومستندات للقضاء.





ووجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر رسالة الى رؤساء الثلاث (الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد ومحمد الناصر) حول التعامل مع حركة النهضة الضالعة،وفق قولها ، في تسفير شباب تونس الى الجهاد .



