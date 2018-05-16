ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علي الكشوطي يحتفل بإنتهاء تصوير برنامج "رمضان بعيونهم" (صور)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:26 م
علي الكشوطي يحتفل بإنتهاء تصوير برنامج رمضان بعيونهم (صور)
علي الكشوطي
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

احتفل الكاتب الصحفي والمذيع علي الكشوطي، والمخرج أحمد الجنايني، والكاتب الصحفي صبحي مجاهد، وفريق عمل برنامج "رمضان بعيونهم" بانتهاء تصوير البرنامج وهو البرنامج الذي يعرض علي شاشة قناة الناس في رمضان يوميا بالسادسة إلا ربع عصرًا.

 

"رمضان بعيونهم" يتناول العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدي المسلمين في دول العالم ، حيث يستضيف البرنامج في كل يوم ضيف من دولة مختلفة ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم ومنهم مسلمي الصين واليابان وروسيا وألمانيا والهند وجزر القمر حيث يستعرض البرنامج كيف يستقبل أهل تلك الدول الشهر الفضيل إضافة الي أشهر ما يميز مطبخهم علي فطار وسحور رمضان.

 

البرنامج من تقديم علي الكشوطي ومن إخراج احمد الجنايني ويرأس تحريره الكاتب الصحفي صبحي مجاهد وتحت إشراف الدكتور مصطفي عبد الكريم مدير تحرير البرامج بالقناة والمخرج الكبير عماد فتوح المدير الفني والتنفيذي للقناة.

 

القناة تحرص منذ انطلاقتها الجديدة في عام 2015 علي تقديم عدد من البرامج من خلال المنهج الازهري والفهم الصحيح للدين، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، ومدير إدارة البرامج بالقناة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
0
x
15:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
0
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 8:30:00 PM