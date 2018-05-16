علي الكشوطي يحتفل بإنتهاء تصوير برنامج "رمضان بعيونهم" (صور)

احتفل الكاتب الصحفي والمذيع علي الكشوطي، والمخرج أحمد الجنايني، والكاتب الصحفي صبحي مجاهد، وفريق عمل برنامج "رمضان بعيونهم" بانتهاء تصوير البرنامج وهو البرنامج الذي يعرض علي شاشة قناة الناس في رمضان يوميا بالسادسة إلا ربع عصرًا.

"رمضان بعيونهم" يتناول العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدي المسلمين في دول العالم ، حيث يستضيف البرنامج في كل يوم ضيف من دولة مختلفة ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم ومنهم مسلمي الصين واليابان وروسيا وألمانيا والهند وجزر القمر حيث يستعرض البرنامج كيف يستقبل أهل تلك الدول الشهر الفضيل إضافة الي أشهر ما يميز مطبخهم علي فطار وسحور رمضان.

البرنامج من تقديم علي الكشوطي ومن إخراج احمد الجنايني ويرأس تحريره الكاتب الصحفي صبحي مجاهد وتحت إشراف الدكتور مصطفي عبد الكريم مدير تحرير البرامج بالقناة والمخرج الكبير عماد فتوح المدير الفني والتنفيذي للقناة.

القناة تحرص منذ انطلاقتها الجديدة في عام 2015 علي تقديم عدد من البرامج من خلال المنهج الازهري والفهم الصحيح للدين، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، ومدير إدارة البرامج بالقناة.