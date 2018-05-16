النائبة ريم محجوب تتهم بعض زملائها بخلع مكتب رئيس الكتلة الوطنية بالقوة

اتهمت النائبة عن حزب آفاق تونس ريم محجوب، اليوم الاربعاء في مداخلة بمجلس نواب الشعب نوابا لم تسمهم بخلع مكتب رئيس الكتلة الوطنية بالقوة.





وقالت محجوب ” بعد ان حُلت كتلة افاق تونس بسبب تراجع عدد اعضائها..قدمنا مكتبنا إلى الكتلة الوطنية التي مكنتنا من تقاسم مكتب رئيس الكتلة الموجود في الطابق السفلي للبرلمان ..وقد نقلنا أغراضنا وأوراقنا إلى المكتب ..لكن هناك زميل أو مجموعة من الزملاء خلعوا المكتب واستولوا عليه بالقوة”.





وأضافت “اعتقد أن رئيس البرلمان محمد الناصر كان على علم بهذه الممارسات “متابعة” ” عندما تحدثت معه قال لي إن هذا المكتب ليس ملكا لأية كتلة”.





وأشارت إلى أن من قام بهذه الفعلة نائب قدّم مشروع قانون حول ميثاق ممارسة الأخلاقيات في المجلس.