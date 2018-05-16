ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

النائبة ريم محجوب تتهم بعض زملائها بخلع مكتب رئيس الكتلة الوطنية بالقوة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:21 م
النائبة ريم محجوب تتهم بعض زملائها بخلع مكتب رئيس الكتلة الوطنية بالقوة
النائبة ريم محجوب
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
اتهمت النائبة عن حزب آفاق تونس ريم محجوب، اليوم الاربعاء  في مداخلة بمجلس نواب الشعب نوابا لم تسمهم بخلع مكتب رئيس الكتلة الوطنية بالقوة.

وقالت محجوب ” بعد ان حُلت كتلة افاق تونس بسبب تراجع عدد اعضائها..قدمنا مكتبنا إلى الكتلة الوطنية التي مكنتنا من تقاسم  مكتب رئيس الكتلة الموجود في الطابق السفلي للبرلمان ..وقد نقلنا أغراضنا وأوراقنا إلى المكتب ..لكن هناك زميل أو مجموعة من الزملاء خلعوا المكتب واستولوا عليه بالقوة”.

وأضافت “اعتقد أن رئيس البرلمان محمد الناصر كان على علم بهذه الممارسات “متابعة” ” عندما تحدثت معه قال لي إن هذا المكتب ليس ملكا لأية كتلة”.

وأشارت إلى أن من قام بهذه الفعلة نائب قدّم مشروع قانون حول ميثاق ممارسة الأخلاقيات في المجلس.
وردا على ما كشفت عنه مجحوب قال نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو “كان بودي ألا يقال هذا الكلام في التلفزيون وكان بودي أن يُحل بطرق داخلية”.
المزيد عن: خبرعاجل تونس النائبة ريم محجوب اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
0
x
15:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
0
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 8:30:01 PM