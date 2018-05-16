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الشناوي يكشف سر تراجعه عن مؤازرة الزمالك في نهائي الكأس

الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:20 م
الشناوي يكشف سر تراجعه عن مؤازرة الزمالك في نهائي الكأس
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الفجر الرياضي
 

 

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك، أنه كان يتمنى حضور نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة مساء أمس والذي شهد تتويج الأبيض باللقب ولكنه تراجع خوفًا من الزحام الجماهيري.

 

وقال الشناوي، في تصريحات هاتفية عبر قناة dmc مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ببرنامج المدرج، أنه لايزال يمشي بالعكاز وكان هذا السبب الأبرز في عدم حضوره للنهائي.

 

وقدم الشناوي، التهنية للزمالك وجماهيره وجميع اللاعبين مؤكدًا أنهم كانوا رجال وعلى قدر المسئولية.

المزيد عن: كورة سموحه رياضة الشناوي الزمالك
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