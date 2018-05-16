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أحمد موسى: الرئيس السيسي قصف جبهة النظام القطري

الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:16 م
أحمد موسى: الرئيس السيسي قصف جبهة النظام القطري
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
عقب الإعلامي أحمد موسى، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب، بأن هناك دولة عدد سكانها 350 ألف مواطن وموازنتها 50 مليار دولار ويصورن المصريين "الغلابة" ويتحدثون عن الدولة المصرية قائلًا: "الرئيس السيسي قصف جبهة النظام القطري الإرهابي رغم أن لم يذكر اسم الدولة".

وأضاف "موسى"، ساخرًا خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن قطر تمثل قريتين فقط في محافظ سوهاج، مشيرا إلى أن حكام قطر صرفوا 200 مليار دولار مصاريف القصر الأميري خلال 3 سنوات فقط، معلقًا: "سفه ليهم. مش للشعب الشقيق".

وتابع: "نحترم الشعب القطري ونتحدث فقط على النظام القطري الذي يحاول تصدير الصورة السلبية عن بلادنا".
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