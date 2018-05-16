كتلة النهضة تتقدّم بمشروع لحماية التراث الحيولوجي وتثمينه
الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:14 م
محمد وليد الجموسي
قدمت كتلة حركة النهضة، اليوم الاربعاء في ندوة صحفية مشروع قانون حماية التراث الجيولوجي.
وقال النائب حسين اليحياوي الذي قدم مشروع القانون انه يهدف لحماية وتثمين التراث الجيولوجي الذي عرّفه بكونه ” فرع من التراث الطبيعي القائم على أثار بقايا وبصمات وآثار الحيوانات والنباتات الاحفورية ومواقع النظم البيئية القديمة والطبقات والمقاطع والتشكيلات البركانية والهياكل التكتونية والهيمورفولوجية والنيازك والينابيع المائية والكهوف إلى غير ذلك”.
واشار إلى أن مشروع القانون يضم 23 فصلا ، تُحدث بمقتضاه لجنة وطنية لحماية التراث الحيولوجي وتثمينه، مؤكدا أن مشروع القانون تضمن جملة من العقوبات والخطايا دون أن يكشف عنها .
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