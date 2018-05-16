حارس روما على رادار جنوي

أكد جيورجيو بيرنيتي المدير الرياضي لنادي جنوة، أن حارس مرمى روما لوكاس سكوروبسكي يعد "هدف" واضح للتعاقدات القادمة.

نشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات المدير الرياضي لجنوي الذي قال: حارس مرمى روما لوكاس سكوروبسكي هدفاً واضحاً لنا ولكن ليس عن طريق المبادلة مع الحارس الحالي بيرين.

وأضاف: نحن مهتمون بالتعاقد مع سكوربسكي ولكن لا يوجد شئ رسمي حتي الآن، ولا ننوي التعاقد معه مقابل رحيل بيرين إلي روما.

وتابع: هناك شائعات عن انتقال بيرين إلي روما ليكون بديلاً للحارس الحالي أليسون لكن روما لم يعقد أي اتصالات لنا بشكل رسمي.