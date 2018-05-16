حارس روما على رادار جنوي
الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:13 م
الفجر الرياضي
أكد جيورجيو بيرنيتي
المدير الرياضي لنادي جنوة، أن حارس مرمى روما لوكاس سكوروبسكي يعد "هدف"
واضح للتعاقدات القادمة.
نشر موقع
فوتبول إيطاليا تصريحات المدير الرياضي لجنوي الذي قال: حارس مرمى روما لوكاس سكوروبسكي
هدفاً واضحاً لنا ولكن ليس عن طريق المبادلة مع الحارس الحالي بيرين.
وأضاف: نحن
مهتمون بالتعاقد مع سكوربسكي ولكن لا يوجد شئ رسمي حتي الآن، ولا ننوي التعاقد معه
مقابل رحيل بيرين إلي روما.
وتابع: هناك
شائعات عن انتقال بيرين إلي روما ليكون بديلاً للحارس الحالي أليسون لكن روما لم
يعقد أي اتصالات لنا بشكل رسمي.