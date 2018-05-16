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حارس روما على رادار جنوي

الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:13 م
حارس روما على رادار جنوي
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الفجر الرياضي
 

أكد جيورجيو بيرنيتي المدير الرياضي لنادي جنوة، أن حارس مرمى روما لوكاس سكوروبسكي يعد "هدف" واضح للتعاقدات القادمة.

نشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات المدير الرياضي لجنوي الذي قال: حارس مرمى روما لوكاس سكوروبسكي هدفاً واضحاً لنا ولكن ليس عن طريق المبادلة مع الحارس الحالي بيرين.

وأضاف: نحن مهتمون بالتعاقد مع سكوربسكي ولكن لا يوجد شئ رسمي حتي الآن، ولا ننوي التعاقد معه مقابل رحيل بيرين إلي روما.

وتابع: هناك شائعات عن انتقال بيرين إلي روما ليكون بديلاً للحارس الحالي أليسون لكن روما لم يعقد أي اتصالات لنا بشكل رسمي.

 

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