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البورصات الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:09 م
البورصات الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر
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وكالات
 
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في 3 أشهر في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ضعف اليورو وصعود عائد السندات في إيطاليا.

وصعدت البورصات الأوروبية مع ارتفاع "وول ستريت"، ورغم ارتفاع عائد الديون الإيطالية لآجل 10 سنوات بمقدار 16 نقطة، لتسجل أكبر صعود يومي منذ نوفمبر 2016.

وأغلق سهم شركة "سايبم" الإيطالية مرتفعاً بنحو 12.2%، فيما ارتفع سهم "ألستوم" بنسبة 3.8% بعد الإعلان عن أرباح إيجابية.

يأتي ذلك مع تجدد المخاوف السياسية بعدما أعلنت كوريا الشمالية إلغااء محادثاتها مع نظيرتها الجنوبية، وهددت بإلغاء القمة المرتقبة لزعيمها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد المناورات العسكرية بين سول والولايات المتحدة.

وكشفت بيانات "يوروستيت" أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سجل 1.2% في أبريل الماضي، لتتوافق مع القراءة الأولية .

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 393.2 نقطة، فيما صعد "فوتسي" البريطاني عند 7734.2 بزيادة بلغت 0.1%.

أما "داكس" الألماني فقد ارتفع بنحو 0.2% إلى 12996.3 نقطة، كما صعد "كاك" الفرنسي بنحو 0.3% إلى 5567.5 نقطة.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 1.1794 دولار.
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