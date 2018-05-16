بشرى بالحاج حميدة تنتقد بشدّة ماجدولين الشارني وتعتبرها بلا كفاءة في إدارة حقيبة الشباب والرياضة
الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:09 م
محمد وليد الجموسي
قالت النائبة بمجلس نواب الشعب بشرى بالحاج حميدة لدى حضورها الأسبوع الماضي في برنامج “خط أحمر” على قناة التاسعة إلى أنّه “ليست لوزيرة شؤون الشباب والرياضة الكفاءة ولا الرؤية ولا أي مشروع خاصّة في علاقة بالشّباب ولا حماس للبلاد وبالتالي فلا عائد يرجى من وجودها على رأس وزارة”، مضيفة أنها من بين الاسماء التي ترغب في أن تراها تغادر الحكومة.
وتابعت النائبة ” ماجدولين الشارني تخدم لحسابها .. وليس لها الحماس لتونس .. واستغربت يوم سمعتها تقول أنا ضحيت .. شنوة ضحات هي قُدام العباد .. اتشوف الناش شنوة ضحات.. خوها شهيد وهو ضحي من أجل البلاد وان كنت لا أخبذ كلمة التضحية ..فإن كانت تعتبر تولّيها مهام وزيرة للشباب والرياضة تضحية فلابدّ من تذكيرها بأنها لم تُجبر على هذه المسؤوليّة”.
المزيد عن: خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس