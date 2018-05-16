بشرى بالحاج حميدة تنتقد بشدّة ماجدولين الشارني وتعتبرها بلا كفاءة في إدارة حقيبة الشباب والرياضة

قالت النائبة بمجلس نواب الشعب بشرى بالحاج حميدة لدى حضورها الأسبوع الماضي في برنامج “خط أحمر” على قناة التاسعة إلى أنّه “ليست لوزيرة شؤون الشباب والرياضة الكفاءة ولا الرؤية ولا أي مشروع خاصّة في علاقة بالشّباب ولا حماس للبلاد وبالتالي فلا عائد يرجى من وجودها على رأس وزارة”، مضيفة أنها من بين الاسماء التي ترغب في أن تراها تغادر الحكومة.



