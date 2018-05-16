مجلس نواب الشعب يقرر إحداث لجنة القدس وفلسطين صلبه
الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:08 م
محمد وليد الجموسي
قرر مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 16 ماي 2018، إحداث لجنة القدس وفلسطين صلبه وذلك اثر نقل واشنطن سفارتها من تل أبيب الى القدس، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي.
ودعا المجلس إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وخاصة عمليات قتل الأبرياء المرابطين على الشريط الحدودي لقطاع غزة .
وحثّ في بيان صادر عنه اليوم ، برلمانات العالم على التحرك السّريع لنصرة فلسطين والتصدي للعدوان ووضع حدّ لمعاناة الأسرى وفي طليعتهم أعضاء المجلس التشريعي المختطفين.
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