مجلس نواب الشعب يقرر إحداث لجنة القدس وفلسطين صلبه

قرر مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 16 ماي 2018، إحداث لجنة القدس وفلسطين صلبه وذلك اثر نقل واشنطن سفارتها من تل أبيب الى القدس، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي.





ودعا المجلس إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وخاصة عمليات قتل الأبرياء المرابطين على الشريط الحدودي لقطاع غزة .



