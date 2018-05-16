جيجز: أتمني فوز جاريث بيل بدوري الأبطال
الأربعاء 16/مايو/2018 - 07:00 م
الفجر الرياضي
اعترف ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد، عن رغبته في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول في نهائي البطولة.
نشرت صحيفة الاكسبريس الإنجليزية تصريحات جيجز الذي قال: أتمني فوز جاريث بيل بدوري أبطال أوروبا للمرة المرابعة، لا يجب أن أقول ذلك ولكني أرغب في فوزه.
وأضاف: فوز جاريث بيل بدوري الأبطال للمرة الرابعة أمر مهم، سيكون من الرائع فوزه مع ريال مدريد بالبطولة مرة أخري ولكن الأمور صعبة.
وتابع: سيكون إنجازاً مذهلاً لجاريث بيل، ستكون بالطبع المباراة رائعة بين الفريقين، أتطلع لمشاهدة اللقاء ومعرفة من سيتوج بالبطولة.