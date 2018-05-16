"السيسي": عدم وصولنا إلى حالة "الخراب" هي نتائج الإصلاح الاقتصادي

أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أن نتائج الإصلاح الاقتصادي هي عدم الوصول إلى حالة "الخراب" التي كنا في طريقنا إليها.





وأشار "السيسي"، خلال مشاركته في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن أسعار الخضروات انخفض، وسعرها الآن ليس هو سعرها الطبيعي، موضحًا: "كان زمان سعرها مرتفع مرتين وثلاثة لولا إجراءات الدولة".



