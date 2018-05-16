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بليسكوفا تودع بطولة روما

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:52 م
بليسكوفا تودع بطولة روما
كارولينا بليسكوفا
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وكالات
 
أطاحت اليونانية ماريا سكاري، بالتشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الخامسة بين لاعبات التنس المحترفات، في ثاني أدوار بطولة روما المفتوحة للتنس.

وعقب مباراة ماراثونية استمرت ساعتين، و21 دقيقة، تمكنت سكاري، المصنفة الـ42 عالميًا، من الإطاحة بالمرشحة السادسة للقب، بنتيجة (3-6)، و(6-3)، و(7-5).

وبهذا الفوز، عبرت سكاري لثالث أدوار البطولة حيث ستواجه الفائزة من المباراة التي ستجمع بين الرومانية إيرينا بيجو، والألمانية أنجليكه كيربر.

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