بعد ارتفاع سعر تذكرة المترو.. "السيسي" يقدم نصيحة للمواطنين

أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على سؤال إحدى الفتيات، عن موعد نتائج الإصلاح الاقتصادي، قائلًا: "يعني انتي عندك 19 سنة وعايزة تشوفي نتائج الإصلاح الاقتصادي".





ونصح السيسي"، خلال مشاركته في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، مساء اليوم الأربعاء المصريين بعدم التفكير في الأمور بطريقة "أنا ذنبي إيه"، بعد سؤال أحد المشاركين في جلسة "مؤتمر الشباب" عن سبب دعم مرفق مترو الأنفاق على حساب المصريين، معقبًا: "كلنا في مركب واحدة، ويكفينا أن نجد الآخرين سعداء".



