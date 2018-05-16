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بعد ارتفاع سعر تذكرة المترو.. "السيسي" يقدم نصيحة للمواطنين

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:51 م
بعد ارتفاع سعر تذكرة المترو.. السيسي يقدم نصيحة للمواطنين
عبد الفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على سؤال إحدى الفتيات، عن موعد نتائج الإصلاح الاقتصادي، قائلًا: "يعني انتي عندك 19 سنة وعايزة تشوفي نتائج الإصلاح الاقتصادي".

ونصح السيسي"، خلال مشاركته في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، مساء اليوم الأربعاء المصريين بعدم التفكير في الأمور بطريقة "أنا ذنبي إيه"، بعد سؤال أحد المشاركين في جلسة "مؤتمر الشباب" عن سبب دعم مرفق مترو الأنفاق على حساب المصريين، معقبًا: "كلنا في مركب واحدة، ويكفينا أن نجد الآخرين سعداء".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، مساء اليوم الأربعاء.
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي زيادة سعر تذكرة المترو المؤتمر للشباب التوك شو أخبار مصر
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