"الهضبة" يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "مليكة"







وأضافت المصادر أن الهضبة استعان بفرقته الموسيقية بالإضافة إلى عدد كبير من الموسيقيين الآخرين لتسجيل موسيقى المسلسل بأحد الأستوديوهات بمنطقة جاردن سيتي ، وسيضع اسم شركته "ناي" على تتر المسلسل.



وكان عمرو سبق وحضر تصوير مشاهد المسلسل في شهر مارس الماضي، حيث فوجئ فريق عمل المسلسل بزيارة الهضبة لتقديم التهنئة لهم على انطلاق العمل، وجاءت زيارة الهضبة، أثناء تصوير مشهد زفاف ضمن أحداث المسلسل داخل أحد الفنادق بجوار مدينة الانتاج الإعلامي.



مسلسل "مليكة" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، وعمر السعيد وشيري مجدي، ورامز أمير، وأحمد العوضي، وصفاء الطوخي، وهو من إخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

أكدت مصادر خاصة أن النجم عمرو دياب انتهى مؤخراً من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "مليكة" الذي تخوض من خلاله الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني ، حيث قام الهضبة بوضع تتر البداية والنهاية للمسلسل بنفسه بالإضافة الي المقاطع الموسيقية داخل حلقات المسلسل.