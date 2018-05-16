ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الهضبة" يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "مليكة"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:42 م
الهضبة يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل مليكة
عمرو دياب
طباعة
عبدالحافظ حمدي
 
أكدت مصادر خاصة أن النجم عمرو دياب انتهى مؤخراً من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "مليكة" الذي تخوض من خلاله الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني ، حيث قام الهضبة بوضع تتر البداية والنهاية للمسلسل بنفسه بالإضافة الي المقاطع الموسيقية داخل حلقات المسلسل. 


وأضافت المصادر أن الهضبة استعان بفرقته الموسيقية بالإضافة إلى عدد كبير من الموسيقيين الآخرين لتسجيل موسيقى المسلسل بأحد الأستوديوهات بمنطقة جاردن سيتي، وسيضع اسم شركته "ناي" على تتر المسلسل.

وكان عمرو سبق وحضر تصوير مشاهد المسلسل في شهر مارس الماضي، حيث فوجئ فريق عمل المسلسل بزيارة الهضبة لتقديم التهنئة لهم على انطلاق العمل، وجاءت زيارة الهضبة، أثناء تصوير مشهد زفاف ضمن أحداث المسلسل داخل أحد الفنادق بجوار مدينة الانتاج الإعلامي.

مسلسل "مليكة" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، وعمر السعيد وشيري مجدي، ورامز أمير، وأحمد العوضي، وصفاء الطوخي، وهو من إخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
0
x
15:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
0
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 7:00:01 PM