حقيقة استيراد لحوم فاسدة تحتوي على بكتيريا قاتلة من جنوب إفريقيا

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول استيراد مصر مصنعات لحوم فاسدة من جنوب إفريقيا تحتوي على بكتيريا قاتلة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن السوق المصرية خالية تماماً من أي مصنعات لحوم من جنوب إفريقيا، لأننا لم نكن نستوردها من الأساس، وتم التأكيد على ذلك بصدور قرار بحظر استيرادها- كإجراء احترازي- بداية من مارس 2018، وذلك بعد اكتشاف وجود بكتيريا بها وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدول التي كانت تستوردها.





وأوضحت الوزارة بأننا لا نستورد من جنوب إفريقيا إلا لحوم عجول صغيرة وبتلو وبكميات بسيطة وذلك بعد التأكد من الإجراءات الصارمة للواردات ‏وفحصها بشكل دقيق حيث تم الموافقة على استيرادها اعتباراً من 30 إبريل 2018، مع استمرار حظر استيراد ‏مصنعات اللحوم من جنوب إفريقيا، واستيرادها من دول عربية مثل السعودية والأردن ولبنان وبكميات بسيطة لأن لدينا المصانع المحلية.





وتابعت الوزارة بأن هناك رقابة مستمرة وبشكل دوري على حركتي الصادرات والواردات وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، مؤكدةً على أن كافة الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.





وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الاتصال على رقم الوزارة (٢٢٥٣٦٥٨٨).



