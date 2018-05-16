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علاج أكثر من 15 ألف مريض من فيروس سي بالإسماعيلية

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:47 م
علاج أكثر من 15 ألف مريض من فيروس سي بالإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
استعراض اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، متابعة الموقف التنفيذى لخطة المحافظة لمواجهة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس " c " حيث أشار الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة الى أن اجمالى المسح الطبى الشامل والفحص الطبى للحالات بلغ عدد 98185 حالة إضافة إلى 15210 حالة أتموا العلاج فعليا وعدد 2539 حالة تحت العلاج ولا توجد أى قوائم انتظار.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الإسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والإحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها.

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