اورنچ ترعى "Orange Startup Cup 2018" بالتعاون مع جريفنووركس

للعام التالي علي التوالي نظمت شركة اورنچ مصر بالتعاون مع مؤسسة جريفنووركس فعاليات مسابقة Orange Startup Cup للشركات الناشئة والتي امتدت على مدار يومين بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بحضور الشباب المشاركين والمدربين ومسئولي شركه اورنچ مصر.





شارك فى فعاليات تحدي اورنچ هذا العام 100 فريق عمل من الشباب المصري الطموح الذى لدية افكارمبتكرة فى مجالات متنوعة خاصة المرتبطة بتكنولوجيا والاتصالات والمعلومات. وفي نهاية الفاعليات تم اختيار 25 فريقا فائزاًحيث يتم تنظيم دورات توجيهية وتدريبية مكثفة على مدار الثلاثة اشهر القادمة.تقوم بعد ذلك لجنة تحكيم مكونة من مجموعة من الخبراء المحليين ورجال الاعمال بتصفية الفرق تباعاً طبقا لمستوى الافكار والمشاريع لتنتهيالمسابقة بفوز 5 فرق تدعمهم شركة اورنچ مصرفي التصفيات النهائية.





ولا تشترط المسابقة أى خلفية معينة أو مستوى تعليميخاص وليس شرطا للاشتراك فى المسابقة أن يكون المتسابق رائد الأعمال أن يكون خبيراً في مجاله ,لكن ما يحتاجه حقاً هو الاصرار والتفاني في إدراك حلمه.





يركز تحدي Orange Start Up Cupللشركات الناشئة على مجالات مختلفة يتم فيها استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومن ضمنها: الألعاب والواقع الافتراضي، تكنولوجيا المالية، الزراعة المتنقلة، التنمية الحضرية، التعليم الرقمي، وتطوير التطبيقات.





وتقوم اورنچ مصر تحت شعار "معاك في حلمك" بالتعاون مع مؤسسة جريفنووركسعلي تشجيع رواد الاعمال الناشئة وحثهم على إنشاء مشروعات قابلة للنمو وتحقيق الإيرادات علاوة على تحويل أعمالهم إلى استثمارات جاهزة على مدار بضعة أشهر من التحكيم والتدريب والتحدي القائم على التوجيه. وقد تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا كي يساعد في توسع الأعمال ونمو فرص العمل وحشد الشركات والحكومات وقادة المجتمع المحلي إلى جانب تعظيم فرص التنمية في كل مجتمع.





تقدم اورنچ جوائز مالية قيمة للفرق الفائزة بالمراكز الخمسة الاولي حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الاول علي 100،000 جنيه مصري ، و 70،000 جنيه مصري للمركز الثاني ، و70,000 جنيه مصري للمركز الثالث و40,000 الف جنيه للمركز الرابع ، و20،000 جنيه مصري للمركز الخامس.





ومن جانبه، أعرب المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لاورنچ مصر عن سعادته قائلاً " تفتخر اورنچ مصر بالإنجازات التي حققتها في مجال رعاية الشركات الناشئة ورواد الاعمال بالتعاون مع كيانات عالمية ومحلية كبيرة مثل مؤسسة جريفنووركس"، الامر الذي يساعد علي تعزيز الإبداع والخيال والابتكار بين الشباب. يعد كأس اورنچ مصر للشركات الناشئة منصة هامة لكل من لديه حلم ورؤية مستقبلية لمجتمع أفضل"





وأضاف "نحن نؤمن بأن الاستثمار في قادة الأعمال اليوم وغداً أمر في غاية الاهمية لاستمراريتنا الاقتصادية على المدى الطويل، ورواد الاعمال من الشباب هم أبطال هذا العصرلذلك نسعي دائما الي دعمهم وتحفيزهم علي بدء أعمالهم الخاصة".



